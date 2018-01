Pletskud

Thurø: - Når frosten kommer, kan man være heldig at se isspyd. De kan opstå i fuglebade og spande til opsamling af regnvand, når der opstår overtryk under isen, skriver Kjeld Korsholm, Thurø, om dette billede, han tog en kold januarmorgen af et 25 cm langt isspyd. De opstår, fordi vandets overflade fryser først, og isen breder sig nedad. Da is fylder mere end vand, kommer vandet under tryk, hvis isen sidder godt fast under fuglebadets kanter. Opstår der en lille revne i isen, presses vandet op i en tynd stråle, som fryser til is. "Spyddet" holder først op med at vokse, når alt vandet er frosset, eller hvis revnen lukkes. På tv2.dk kan man se vejrmand Peter Tanev forklare meget pædagogisk, hvordan et isspyd bliver skabt.(hafa)