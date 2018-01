Nyt domicil

- Vi skal have malet og indrettet lokalene, så vi senest 1. juni kan rykke hertil med 40-50 medarbejdere, fortæller Peter Skov Madsen.

- 1. marts overtager vi 1400 kvadratmeter med mulighed for flere mere plads i den gamle videnpark på Vesterballevej 4, fortæller vicekoncerndirektør Peter Skov Madsen.

Snoghøj: For nylig meldte DLG ud, at virksomheden rykker sit hovedkvarter fra Axelborg i København til Fredericia , hvor man vil bygge nyt domicil på Ballesvej/Kystvejen. Men indtil det står færdigt i 2020, har grovvareselskabet brug for midlertidige lokaler. De er nu fundet på Vesterballevej - ikke langt fra den grund, som virksomheden har købt til byggeri af det nye hovedkvarter.

I første omgang flytter grovvareselskabet ansatte fra sit ordrekontor i Randers og transport- og logistikafdelinger rundt omkring i landet til Vesterballevej. Desuden kommer der nogle administrative ansatte fra Syddanmark, Østjylland og Fyn.

- Vi er rigtig glade for den her mulighed så tæt på Snoghøj-afkørslen, hvor man faktisk - hvis man står det rigtige sted - kan se over på grunden, hvor vores nye domicil skal ligge, siger Peter Skov Madsen.

DLG har haft hovedsæde på Axelborg i generationer, og det kom bag på de ansatte, at virksomheden har besluttet at flytte hovedkontoret. Men flere ansatte har allerede tilkendegivet, at de gerne vil flytte arbejdsplads til Fredericia.

- Ud af den første gruppe, der skal flytte, er der en høj andel, som vælger at flytte med. Det er vi meget glade for, for vores medarbejdere er dygtige og har stor viden og erfaring på deres område. Vi tror og håber på, vores succesrate bliver større end den statslige udflytning af arbejdspladser, siger Peter Skov Madsen.

DLG planlægger at have sit nye hovedkvarter klar til indflytning i første halvår af 2020.