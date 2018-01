Michael Estrup og Søren Nielsen er nogle af de nye 600 ansigter i den fynske robotklynge, efter at de er tiltrådt hos Mobile Industrial Robots de seneste måneder - de har mange års erfaring bl.a. fra Danfoss og Novo Nordisk, men de er begejstrede for produktet, muligheden for at påvirke en virksomhed i vild vækst og ikke mindst være del af en hverdag med meget høje ambitioner.