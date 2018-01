Hasmark: Under et indbrud i et fritidshus i Vestparken har ejerne mistet deres fladskærms-tv på 40 tommer. Ubudne gæster fik adgang til huset nogle hundrede meter fra Kattegat ved at bryde et vindue op på bagsiden af sommerhuset.

Indbruddet er ifølge Fyns Politi sket i dagene mellem 10 og 17. januar. /EXP