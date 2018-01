Debat: Ansvaret for skandalen

Læserbrev: Da Kristian Jensen (V) var skatteminister fra 2004 til 2010, hvor han satte gang i nedskæringerne i Skat, og der blev fyret 3000 til 5000 i Skat. Det var en fejl at flytte ansvaret for at inddrive skat fra kommunen til staten.

Vi skatteydere måbede over, hvad har manden gang i med at fyre skattefolk, som skulle inddrive skat til vores fælles husholdning. Jeg mener, at han er hovedansvarlig for alle de milliarder kroner, som er forsvundet ud i den blå luft, og hvor der blev skabt en syg kultur i Skat.

Prisen for ansvaret er, at han er blevet præmieret med en post som finansminister. De efterfølgende skatteministre har ikke haft en jordisk chance for at rette op på Kristian Jensens sjuskede sammenlægning af den kommunale og statslige skatteinddrivelse. Det kan ikke være rigtigt, at der ikke kommer til at rulle nogle hoveder ved så stor en skatteskandale i så mange år.

Den nye skatteminister Karsten Lauritzen (V) har udtalt: "Da der skulle findes en ny skatteminister i partiet Venstre, var der ikke nogen, der ville have jobbet, derfor trådte jeg selv til."

Kære Karsten Lauritzen, ansæt nu lige så mange skattefolk, der skal til for at inddrive en retfærdig skat til vores fælles bedste.

Jeg mangler et svar på, hvem der så er ansvarlig, når ingen politikere har ansvaret - hvem har så ansvaret?