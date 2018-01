Vi bliver stolte af det nye slot

Kommentar til borgermødet tirsdag om lokalplanen for Nyborg Slot.

Til at starte med vil jeg rose byrådet for et fint borgermøde på Bastionen. Jeg er normalt ikke en som blander mig i den lokale debat. Men da jeg altid har haft en stor interesse for Nyborgs historie, er jeg nødt til at prøve selv om det ikke er min stærke side. Borgermødet på Bastionen tirsdag aften gik rigtigt godt, lige indtil Dorthe Riis fik ordet. Alle har ret til at have en personlig holdning til de store forandringer der skal ske på Nyborg Slot. Også dig Dorthe, selvom du mener at projektet er provinsielt og ambitiøst, og så siger du, at du er fan af Erland og Janus. Det er jeg også, men jeg er ikke skuffet over dem, som du er. For de to ildsjæle har ikke fortjent at blive nedgjort af dig og din meningsfælle. Herefter følger en lille historie fra mine unge dage, da slottet bare var noget, der lå der meget anonymt midt i vores dejlige by. Da jeg er indfødt Nyborggenser har jeg siden min barndom set på den stor røde bygning og altid synes, at det var en skam at man ikke gjorde et eller andet ved den. Jeg besøgte den en gang med skolen i 70'erne, og da jeg skulle vise den for nogle venner 20 år efter, var der ikke sket noget som helst, det var de samme ting der var udstillet. Så derfor Dorthe lad nu Nyborg og det gamle slot få noget nyt liv, det har byen fortjent Jeg tror at når du ser det færdige resultat, vil du nok være stolt over at kunne kalde dig nyborggenser. For det er jeg.