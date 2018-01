80 mulige nye elever på HF Søfart og deres forældre rejser på lørdag til Marstal for at se, om uddannelsen og øen er noget for dem. Skolen forventer et deltagerantal på 220 og det er flere i forhold til i fjor.

Marstal: Hvordan er det at gå på HF Søfart? Hvordan er det at bo i Marstal? Og er det overhovedet muligt at bo på en ø uden at få ø-kuller? Det er formentlig nogle af de spørgsmål, som 80 unge mennesker og deres familier kommer med, når de på lørdag deltager i HF Søfart og Marstal Navigationsskoles årlige åbent hus arrangement på uddannelsescentret.

Ideen med arrangementet er at vise kommende nye elever skolerne, byen og kollegierne. Det fortæller Jan Gudmundsson, der er prorektor på Marstal Navigationsskole og arrangør af dagen.

- De unge mennesker og deres forældre får en rundvisning på skolen og de forskellige kollegier. Derudover har vi afsat tid til, at de hver især kan få en snak med en studievejleder. Fem personer fra ledelsen fra begge skoler afholder samtalerne, og her kan de unge mennesker og deres familier få mere at vide om de forskellige uddannelser, fortæller Jan Gudmundsson.

Der er også planlagt en større fællesspisning i navigationsskolens kantine.

Deltagertallet i år større end det var sidste år - i fjor deltog 66 mulige elever i arrangementet - men Jan Gudmundsson kan ikke sætte en finger på, hvorfor interessen for uddannelsen er steget.

- Vi har ikke gjort noget anderledes i forhold til de forrige år. Vi har, ligesom vi plejer, været ude på en række skoler og efterskoler og holde foredrag om uddannelsen. Den eneste ændring er, at vi nu har skolehjem-ordningen at tilbyde, og det må så være den, der har trukket flere til, siger han.

De i alt 220, som er tilmeldt åbent hus-arrangementet på lørdag den 20. januar, tager færgen fra Svendborg klokken 9.05, og rejser hjem igen med de to eftermiddagsfærger.

Åbent hus-arrangementet starter klokken 11 og slutter omkring klokken 17, når de sidste studievejledningssamtaler er afsluttet.