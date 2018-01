Langeland: De brede smil fra konstitueringen var pist væk, da kommunalbestyrelsen diskuterede et nyt regulativ for vederlag på kommunalbestyrelsesmødet i mandags.

Forslaget vil samlet set medføre en årlig ekstraudgift på 300.000 kroner, og dét medførte protester, beskyldninger og gentagne afbrydelser fra begge sider af byrådssalen.

Ulrik Kølle Hansen (V) lagde ud:

- Magen til griskhed har jeg sjældent mødt! Vi lever i en fattig kommune, så vi skulle have holdt et lavere niveau, der var inden for budgettet. Her har griskheden ingen ende - det er over al forstand. Jeg synes, det er helt, helt, helt forkert, sagde han rettet mod oppositionen.

Dét fik borgmester Tonni Hansen (SF) til at bede medlemmerne om at holde kammertonen:

- Jeg synes, at det er en meget hård tone at starte debatten med, sagde han, før han lod ordet gå videre til sin partifælle, Winni Kielstrup, der påpegede, at Venstres "modbud" altså havde ligget på cirka 220.000 kroner, hvilket Jan Ole Jakobsen (V) senere bekræftede.