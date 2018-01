Nyborg: Knap havde Kaya Brüel og Søren Pilmark lagt overtøjet, før de onsdag aften sammen med Nyborg Harmoni Orkester dybt koncentrerede var i gang at øve til nytårskoncerten i Nyborghallen.

Så kvikt gik det, at Søren Pilmark efter det første nummer lige måtte slå af og sige høftligt goddag til orkestret.

- Vi glæder så meget til at spille sammen med jer, lød det fra ørken-sønnen, der ud over sin sang- og musikerevner også er kendt for humor. Hvilket han da også under øveaftenen i centralrummet på Danehofskolen leverede flere prøver på. Og som var med til at lette stemningen, når orkestermedlemmerne midt i øvealvoren fik sig et par grine-pauser over Pilmarks skæve bemærkninger.

Kaya Brüel koncentrerede sig mest om sine sange og duetarbejdet med Søren Pilmark. Og med at få afstemt detaljer i de enkelte numre med orkestret og dirigent Jesper Rützou Rosenkilde.

I den første halve time arbejdede orkester, Brüel og Pilmark med numre som "Over the Rainbow," "A Wink and a Smile," "Dansevise" og duetten i "Skibet skal sejle i nat."

Så dukkede den tredje solist, trompetist Henrik Hou, der bor i Nyborg, op og spillede til overturen til "Chicago" og nummeret "All That Jazz," sunget af Kaya Brüel.

Nytårskoncerten søndag den 28. januar begynder klokken 14 og ventes at vare til ved 17-tiden. Billetter købes via Nyborg Harmoni Orkesters hjemmeside.