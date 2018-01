Ørbæk: Med bekymring har Ørbæk Lokalråd med formand Per Høegh i spidsen læst, at Fynbus overvejer at lukke rute 920 gennem Ørbæk med forbindelse til Nyborg i nordøst og mod vest Ringe og Faaborg. Det skyldes, at Fynbus er kommet i økonomiske vanskeligheder på grund af passagerflugt som følge af det omfattende letbanebyggeri i Odense.

- I Ørbæk ønsker vi ikke mindre kollektiv trafik, men mere kollektiv trafik, siger han.

Rute 920 er en vigtig rute, der hver dag bringe unge til uddannelsessteder i Nyborg og Ringe og for nogens vedkommende herfra videre mod Odense, noterer Per Høegh, som også anfører, at mange benytter turen til toget fra Nyborg mod København.

Gennemføres spareplanen i Fynbus, vil det ifølge Per Høegh betyde, at Ørbæk stort set bliver uden kollektiv trafik. Rute 161 til Odense kører til og fra Ørbæk i dagtimerne på hverdage, men i fald rute 920 lukkes, vil der weekender og aftner ud over telebustilbud ingen kollektiv trafik være til og fra Ørbæk.

- Det kan vi som lokalsamfund naturligvis ikke leve med, siger Per Høegh og er tilfreds med, at Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), stiller med krav om en løsning, der tilgodeser det østfynske område, herunder Ørbæk.