De første 10 unge, som er sigtet for at have delt videosekvenser med unges sex, har været til afhøring ud af de 40, som foreløbig er blevet tilsagt af Fyns Politi. Flere sigtelser er på vej.

Siden i mandags har det været det helt store samtaleemne på skoler, gymnasier og i mange private hjem med teenagere, og det fornemmer man også hos Fyns Politi i sagen om foreløbigt 1004 sigtelser for distribution af børneporno.

- Jeg kan høre, at det ér noget, der bliver talt om mange steder og i mange familier, og også i familier uden teenagebørn. Det er en øjenåbner for mange. For de unge, deres forældre, uddannelsesinstitutioner, skoler, og faktisk også for myndighederne, siger politikommissær Ann Kate Pedersen, efterforskningsleder i Fyns Politi.

Slet det Modtager du et krænkende eller seksuelt billede eller video, som du ikke har fået lov til at få af den/dem på billedet eller i videoen, skal du slette det med det samme. Det gælder på alle digitale platforme og sociale medier (telefon, computer, Ipad, Icloud, Messenger, Dropbox etc.). Har du tidligere gemt et seksuelt eller krænkende billede eller video af andre, som du ikke har fået lov til at få og gemme af den/dem, der er på billedet eller videoen, skal du slette det på alle digitale platforme og sociale medier (telefon, computer, Ipad, icloud, Messenger, Dropbox etc.).



Hvis du har fået lov til at få og gemme et billede eller video af pornografisk karakter af dem/den, der er på billedet eller videoen og personen/personerne er under 18 år, skal du slette det alligevel.



Inden du sletter kan det være en god ide at dokumentere den ulovlige deling - tag f.eks. et skærmbillede af delingen.



Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Selv CNN News har haft kontaktet hende for at fortælle seere i udlandet om de foreløbigt 1004 sigtelser på landsplan, som i mandags blev sendt ud til primært unges e-boks med indkaldelse til et forhør i deres lokale politikreds.

Det er to videosekvenser og ét fastbillede af en 15-årig pige, der har sex med en eller flere jævnaldrende drenge. Mange har modtaget dem, og nogle har så delt dem videre, og det er præcis delingen videre til andre, som er en overtrædelse af straffeloven. Så er der nemlig tale om distribution, og eftersom personerne i videosekvenserne er under 18 år er der i lovens juridiske forstand tale om børnepornografi. Det er strafbart.

På Fyn er der foreløbigt sendt besked ud til 40 unge, som skal afhøres af politiet.

- Vi har indtil nu snakket med 10 af dem, og vi kommer til at snakke med de resterende. Nogle af dem har delt i et eller andet omfang, og når vi er igennem første runde med alle 40 skal vi danne os et overblik over, hvem vi så skal have fat i. Videoerne er jo blevet delt og kommet ud i yderligere nogle led, forklarer Ann Kate Pedersen.