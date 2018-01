I tre dage reagerede hjemmeplejen ikke på, at Dianna Priesners 61-årige mor, der skulle have besøg hver formiddag, ikke åbnede sin dør. Det viste sig, at hun var død efter et fald. Odense Kommune har undskyldt over for datteren, men er ikke indstillet på at udbetale erstatning.

Da det heller ikke mandag den 30. januar lykkes en hjemmehjælper at komme ind hos Maybritt, underretter hjemmehjælperen sin leder, der vælger at afvente til tirsdag med at rekvirere låsesmed og underrette datteren Dianne Priesner.

Lørdag den 28. januar banker en vikar fra Østerbæksgruppen på hos Maybritt, men der bliver ikke lukket op. Vikaren mener at høre, at Maybritt Kristensen muligvis falder inde bag døren, men han er ikke sikker. Han rådfører sig med en kollega, men de vælger ikke at handle på det.

I januar sidste år mistede Dianna Priesner sin 61-årige mor, Maybritt Kirstensen. Moren faldt om i sit hjem lørdag den 27. januar og rejste sig aldrig igen. Nu er datteren vred. Især på Odense Kommunes plejegruppe, Østerbæksgruppen, der i tre dage ikke gjorde noget for at komme ind til Maybritt Kristensen, selv om de skulle besøge hende hver dag.

Dianna Priesner er rystet over, at den kommunale hjemmepleje handler på den måde. Hun synes, det er kritisk, at den mandlige vikar fra hjemmeplejen lørdag den 28. januar mente at høre moren falde inde bag hoveddøren, men ikke gjorde noget. Heller ikke de følgende dage blev der hverken ringet til pårørende eller rekvireret en låsesmed, selv om ingen kunne komme i kontakt med Maybritt Kristensen.

- Det piner mig, at hun er død på den måde. Jeg kan jo ikke lade være med at spekulere på, hvor længe hun har ligget der, og om hun har lidt. Det må have været et voldsomt fald, siger Dianna Priesner, der siden dødsfaldet har forsøgt at få gjort nogen ansvarlig for, at der ikke blev gjort noget i tre dage.

Direktør i Ældre- Handicapforvaltningen, Gitte Østergaard, og daværende rådmand, Brian Skov Nielsen (EL), har sendt hende en kort undskyldning for hændelsesforløbet, men først efter, at kommunen i august modtog Styrelsen for Patientsikkerheds kritik af behandlingen af Maybritt Kristensen - eller nærmere mangel på samme.