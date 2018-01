- Jeg kan godt bekræfte, at jeg har vist folk fra Bygningsstyrelsen en række muligheder i Svendborg, men hvad vi har set på, kan jeg ikke røbe. Jeg vil dog godt sige, at jeg tror, vi er en del af løsningen, siger Martin Pedersen.

- Vi har ikke råd til at have tomme bygninger stående. De er dødvægt om benene på os, siger direktøren.

En tredje mulighed er Svendborg Erhvervsskoles tidligere businessafdeling på Ryttervej, der har stået tom i knap et år. Allan Kruse, direktør på Svendborg Erhvervsskole, krydser fingre for, at det vil lykkes at sælge eller udleje det tidligere business-domicil, så skolen kan rette op på en skrantende økonomi.

Til gengæld er det uvist, hvor de 28 medarbejdere i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og de 18 ansatte i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte får deres fremtidige arbejdsplads.

I Bygningsstyrelsen bekræfter presseansvarlig Lene Strøm Magner, at man har været på besigtigelse i Svendborg, men hun ønsker ikke at udtale sig om konkrete muligheder, før der er indgået en købs- eller lejeaftale.

- Bygningsstyrelsen er i gang med at afklare og aftale de konkrete lokaleløsninger i et godt samarbejde med de berørte statslige institutioner. Vi ønsker, at vores kunder skal have mulighed for at orientere deres medarbejdere før en eventuelt offentlig omtale, skriver Lene Strøm Magner i en kommentar til Fyns Amts Avis.

Hun tør ikke give et bud på, hvornår der er fundet en løsning i Svendborg.