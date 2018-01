Langeland: Søndag den 28. januar inviterer Danmarks Naturfredningsforening på en vinterskovtur i Konabbe Skov ved Skovsgaard.

Ud over frisk luft og røde kinder vil man få en masse at vide om, hvad Danmarks Naturfond, som ejer skoven, vil gøre fremover for at få en endnu større biodiversitet i skoven, oplyser naturvejleder Marianne Krag Petersen i en pressemeddelelse.

Skovturen er fra klokken 13.00-15.00 og starter ved p-pladsen ved Konabbe Skov, Kågårdsvej øst for Hennetved. /EXP