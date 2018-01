Gæstesejlerne sejler til Nyborg, hvis ikke Kerteminde kommer igang med at investere i Marinaen, siger formand for Kerteminde Sejlklub Jørgen Larsen

Kerteminde: Tre gange i efteråret gik vandet over molerne i Kerteminde Marina. Og det var lige nøjagtig tre gange for meget.

- Vi oplever oftere og oftere, at molerne er under vandoverfladen, og vores både ligger ubeskyttet, fortæller formand for Kerteminde Sejlklub, Jørgen Larsen, der advarer om, at hvis ikke der snart kommer en løsning på de lave moler i marinaen, så risikerer Kerteminde at miste sin betegnelse som en A-havn.

A eller B-havn? De danske havne er inddelt i fire klassifikationer; A, B, C, eller D, hvor A er den bedste, og C gives til en svajeplads eller bådebro.Det er forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring og Pension, der udarbejder den såkaldte havneliste, der blandt andet har betydning for, hvilken dækning bådejerens forsikring giver i tilfælde af uheld.



I en A-havn er båden forsikret hele året, mens bådene i en B-havn kun er forsikret i perioden 1. april til 15. november. Det betyder, at bådejerne i en B-havn er tvunget til at tage deres både op af vandet hen over vinteren, mens bådejere i en A-havn (som i Kerteminde) kan lade deres både ligge i havnen hele året.



Kilde: Forsikring og Pension.

Samtidig kigger sejlklubben misundeligt mod Nyborg, som sidste år satte gang i en opgradering af marinaen til mellem 90 og 120 millioner kroner.

- Det er rigtig skidt for Kerteminde Marina, hvis vi efterlades tilbage med en marina i gammel stand, hvor de får en spritny marina, siger Jørgen Larsen.

En stor del af indtægter i Kerteminde kommer nemlig fra gæstesejlere, og hvis både faciliteterne og sikkerheden i Nyborg er bedre, så sejler sejlerne uden om Kerteminde.

- Den rumraket vi byggede for 40 år siden, er ikke nogen rumraket mere, konstaterer Jørgen Larsen.