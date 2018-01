Ladestation

- Hidtil har design af servicestationer ofte været en jagt på et larmende udtryk ved brug af lyse farver og store skilte for at tiltrække opmærksomheden. Vi ønskede at gå i en anden retning - fra en asfaltjungle til en grøn oase. På den nye ladestation i Fredericia er energien og teknologien grøn. Det skal arkitekturen, materialerne og konceptet også være, siger Dan Stubbergaard, Founder & Creative Director hos COBE, der er hyret til opgaven af Clever.

I stedet er målet at give folk det, de har mest brug for, når de standser for at genoplade deres batterier: en meningsfyldt pause.

Rundt om stationerne Stationen i Fredericia er den første herhjemme og af de 200 stationer stationer, der skal opføres i Sverige, Tyskland, England, Italien, Frankrig og Norge. Der bygges otte stationer i Danmark.Stationerne vil tilbyde 150 kW opladning, med opgraderingsmulighed til 350kW. Stationerne vil i første omgang muliggøre opladning af et batteri med en rækkevidde på 400 kilometer i løbet af godt 20 minutter. Ladetiden vil med tiden blive mindre i takt med, at ladekapaciteten øges, og nye teknologier udvikles. Opladningstiden afhænger af den specifikke bil. Clever har modtaget 10 millioner euro af EU til projektet.

Clevers ambition er at opfylde de basale behov for opladningen af elbiler og samtidig give de besøgende meget mere end blot en ladestation. En afgørende drivkraft for teknologisk innovation i elbil-industrien er tid - primært i forhold til, hvordan rækkevidden for elbilerne øges og samtidig reducerer opladningstiden.

- Vores tid er værdifuld, og vi vil sikre, at den tid, som folk bruger på vores stationer, bliver til en meningsfuld pause. Med de nye stationer skaber vi et rum, hvor du ikke blot kan oplade din bil, men også dine egne mentale og fysiske batterier. I de 20 minutter, som det typisk tager for bilen at lade op, kan du slappe af og trække frisk luft, drikke en kop kaffe, ringe eller benytte nogle af de digitale tilbud, der følger med, siger Marie Kristine Schmidt fra Clever.

Med de nye "Ultra-fast charging"-ladestationer tager partnerne bag projektet et stort skridt for at løse de udfordringer, der er forbundet med opladningstiden. 150 kW-opladning gør det muligt at reducere opladningstiden til 20 minutter, selv for de store batterier.

Fredericia er valgt, fordi byen ligger geografisk godt og tæt på motorvejen. Denne station åbner i løbet af sommeren 2018.