1

Lars Knudsen lærer alle sine kokkeelever at bruge et strygestål på denne måde: Man sætter spidsen af strygestålet på bordet (på et viskestykke, hvis det er på et stålbord) og holder toppen med sin venstre hånd, mens man trækker kniven udefra og ind, så spidsen bliver slebet til sidst. Først på venstre side af æggen og dernæst højre side, og sådan fortsætter man, indtil æggen er blevet skarp. Altid på den samme måde.

Lars Knudsen bruger med jævne mellemrum slibesten med forskellige korn på sine knive, og her tager processen op til tre kvarter per kniv. Strygestålet bliver brugt til at holde æggen vedlige mellem hver slibning.