Debat: Fuldkorn på menuen

Læserbrev: 19. januar afholdes den årlige fuldkornsdag, hvor vi sætter fokus på fordelene ved en fuldkornsrig kost.

Vi ved det jo allesammen: En sund og nærende kost er kernen til et sundt og aktivt liv for både voksne og børn. For uanset om man er et barn, der skal vokse og lære, en voksen, som skal præstere på jobbet, eller en ældre, som skal holde sig i gang, så har varieret kost stor betydning for vores trivsel.

For mig er det gode måltid også et vigtigt element for en værdig ældreomsorg. I år tilbringer jeg fuldkornsdagen på Lindhøj Plejecenter i Kerteminde Kommune. Her vil jeg sammen med beboerne og personalet sætte fokus på fuldkorn og fuldkornskost.

Der er en lang række gevinster ved at spise mere fuldkorn. Fuldkorn kan blandt andet nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Kan vi blot ved at justere vores madvaner holde os raske, så er det da en let løsning med en umådelig stor gevinst.

Vi danskere er nu godt på vej. På bare ti år har danskerne formået at tage et kvantespring. Hvor vi før spiste 36 gram fuldkorn om dagen i gennemsnit, spiser vi nu 63 gram fuldkorn om dagen. Det er en imponerende udvikling, og jeg håber, at danskerne også i 2018 vil vælge fuldkorn til.

Fødevarestyrelsen anbefaler 75 gram fuldkorn om dagen, og der er mange muligheder for at nå i mål med kostanbefalingen. Sidste år besøgte jeg Herluf Trolle Plejecenter og blev her budt på både havregrynskugler, havregrynskager og sågar en rugbrødslagkage. Herfra et ønske om en god fuldkornsdag - spis brød til.