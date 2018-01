Debat: Tillykke! Fyn blev den store vinder

Læserbrev: Tillykke!

Fyn blev den store vinder i regeringens nye udflytning af statslige arbejdspladser. I alt får Fyn 711 statslige arbejdspladser fordelt på de fem byer Odense, Middelfart, Bogense, Nyborg og Svendborg.

Den største enkeltstående udflytning i hele planen bliver udflytningen af hele Miljøstyrelsen fra København til Odense. Således får Odense tilført 465 statslige arbejdspladser i denne omgang.

Det ser også godt ud for Middelfart, hvor 153 nye statslige arbejdspladser i Gældsstyrelsen under Skatteministeriet får deres daglige gang. I Svendborg kommer der en helt ny uddannelsesstation af serviceøkonomer, ligesom dele af Skattestyrelsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt Styrelsen for Forskning og Uddannelse flytter til. Nyborg får tilført 14 nye arbejdspladser med Lokale- og Anlægsfonden.

Sidst, men ikke mindst, flytter Dansk Sprognævn fra Frederiksberg til Bogense. Den kvikke læser har nok gennemskuet, at Bogense er valgt ud fra sit store effektiviseringspotentiale i det danske sprog. Eksempelvis vil ordet "ged" kunne skæres ned med både "e" og "d" og således effektiviseres med to tredjedele, hvis det skal udtales, som man gør i Bogense; en "g".

Danmark har de seneste årtier haft en udvikling, hvor mange arbejdspladser er gået tabt i provinsen og landdistrikterne, mens der er kommet flere til i hovedstadsområdet. Under den sidste socialdemokratiskledede regering, med Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen i spidsen, blev der ligefrem flyttet arbejdspladser fra land til by, altså den helt forkerte vej.

Jeg er glad for, at vi siden den venstreledede regering kom til i sommeren 2015, har sat handling bag ordene om at udflytte statslige arbejdspladser for første gang i mands minde.

Vi udflytter tusindvis af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet og til resten af Danmark - ikke mindst til Fyn.