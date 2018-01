Middelfart: Middelfart Sparekasse har budt velkommen til to ny kolleger i ledelsessekretariatet i hovedsædet i Middelfart. Claudia Andersen er tiltrådt som complianceansvarlig, hvilket betyder, at hun arbejder med at sikre, at sparekassen lever op til den gældende lovgivning og regulering, skriver sparekassen i en pressemeddelelse.

49-årige Claudia Andersen har været tre år i Sydbank, heraf to år i compliance-funktionen. Hun er advokat og arbejdede før sin tid i Sydbank i otte år som advokat med særligt fokus på erhvervsretlig rådgivning, skatteret og retssager. Claudia Andersen bor med familien i Rødekro, men jagten på en bolig i nærheden af Middelfart er sat ind, og hun er ved at lære området at kende, når hun tager en løbetur efter fyraften, før turen går hjem til Rødekro, tilføjer pengeinstituttet.