Læserbrev: Nu er kommunalbestyrelsen blevet rød og socialdemokraten Bo Hansen er blevet vores nye borgmester, jeg ønsker ham tillykke. Et af hans mange udspil er, at nu skal torvet gøres bilfrit.

Selvfølgelig skal torvet ikke været mere bilfrit, end det nu engang periodevis er. Selvfølgelig kan torvet lukkes, når situationen kræver det.

At gøre torvet bilfrit er at aflive de handlende, som har deres forretninger klos op ad torvet. Deres forretningers trivsel afhænger også af, at kunderne har mulighed for at parkere tæt på dem. Der er jo også bevægelseshæmmede, som gerne vil have mulighed for at komme ind og handle omkring torvet. I stedet for den "hen til kommoden og tilbavs igen"-politik, findes løsningen måske i en flytning af springvandet til midten af torvet. Der mures en kant op omkring springvandet, og omkrans så dette af nogle smukke klassiske bænke, der matcher de smukke gamle bygninger. Flere træer plantes, en sivevej for biler, som løber rundt om torvet og 10 nye parkeringspladser (med halvtimes-parkering) anlægges ud for de forretninger, der ligger til højre på torvet.

Alt dette vil i min optik skabe en grobund for en livlig bymidte, i stedet for den øde plads vi var vidner til sidste sommer, hvor et fejlplaceret gammelt smukt springvand i forsøg på at gøre opmærksom på sig selv, gylpede nogle forkølede vanddråber op i skarp konkurrence med "undervognsvasken", som den dyrt betalte vandkunst bliver kaldt. Økonomien vil nogen spørge til, tja vi har jo lige solgt vort guldæg Nature Energy. Nogle af disse midler kunne jo anvendes til reetableringen af torvet, men det er vel ikke rødt nok i vor borgmesters verden?