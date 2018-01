Så er Bo Hansen (S) blevet borgmester, og nu er spørgsmålet så, om han vil give os friheden tilbage i fremtiden? Et er at flytte rundt på skiltningen ude ved vejene, så der for eksempel igen står Gudme Kommune, når vi kommer fra Langå og til Hesselager. Noget andet er at få en ny administration på Gudme Rådhus og det forpligtende samarbejde op at køre, som Langeland har god gavn af- Hvad vil Socialdemokratiet og Venstre med os herude i de gamle Egebjerg og Gudme kommuner, når de truer med at lukke skoler og børnehaver og flytte det hele til Svendborg, som er sket med arbejdspladserne på Gudme Rådhus. Socialdemokratiet med daværende borgmesterkandidat Flemming Madsen var klar til at redde Gudme og Egebjerg kommuner fra sammenlægning med daværende Svendborg Kommune. Hvor har vi byrådsmedlem Flemming Madsen i dag? Læserbrevet er sendt til de to.