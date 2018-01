Erhverv og uddannelse

Glamsbjerg: Det er aldrig for sent at lære noget. Den påstand kan Nicolaj Urban Pedersen skrive under på.

Han blev i sidste uge udlært som elektriker hos firmaet JT EL Pro i Glamsbjerg, men 21-årige Nicolaj Urban Pedersens forløb som elev har ikke været uden et par bump på vejen til svendebrevet.

Afslutningen har til gengæld været fornem. Nicolaj Urban Pedersen scorede topkarakteren 12 i både den skriftlige og mundtlige eksamen til sin svendeprøve, der fandt sted i oktober sidste år. Derfor ejer Nikolaj Urban Pedersen idag en æske med en flot sølvmedalje i som bevis på den højeste udmærkelse inden for faget.

- Jeg begyndte min læretid hos et andet lokalt elfirma, men vi endte desværre med at gå lidt skævt af hinanden, og så blev vi enige om at ophæve kontrakten før tid. Det gik lidt ud over mit selvværd, men firmaet var flink til at hjælpe mig videre til at få en læreplads et andet sted, fortæller Nikolaj Urban Pedersen, der bor i Haastrup.

Og da indehaver Tue Braas fra JT El Pro stod og manglede en medarbejder, fortsatte han sin læretid her.

- Jeg har altid taget mange lærlinge, og jeg giver også gerne plads til medarbejdere med løntilskud og andet. Og det har været dejligt at være med til at bygge Nikolaj op igen, siger Tue Braas, der startede sin virksomhed for 15 år siden sammen med sin makker Jacob Rasmussen i lokaler i Bukkerup. Deraf navnet JT.

Nikolaj Urban Pedersen er faldet godt til hos JT EL Pro, og han er nu en fast del af medarbejderstaben på 10 personer.