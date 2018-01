Lilleskov Teglværk holder nu åbent i møbelladen tirsdag, torsdag og lørdag foruden den månedlige cafésøndag.

Tommerup St.: En bunke møbler hober sig tirsdag formiddag op lige foran indgangen til Lilleskov Teglværk. Ingen ved vist helt, hvor de kommer fra. Det sker jævnligt, at folk læsser af, hvad de ikke har brug for mere. Tingene bliver gennemgået med et kritisk øje. Noget kasseres, andet kommer en tur omkring møbelværkstedet, før det sættes til salg i møbelladen - hvis det da ikke er så pænt, at det bare skal have en prisseddel. Møbelladen Møbelladen udvidede åbningstiderne i november og har nu åbent hver tirsdag klokken 9-11.30, torsdag klokken 13-17, lørdag klokken 10-13 samt på cafésøndage klokken 14-17.12-14 frivillige er tilknyttet møbelladen herunder værkstedet, hvor møblerne sættes i stand, før de bliver sat til salg.



Du kan også finde Lilleskov Teglværk på Facebook.



Lilleskov Teglværk er en selvejende institution, udelukkende drevet ved frivillig arbejdskraft. Selv om der er mange frivillige allerede, er der altid opgaver til flere. Der har gennem længere tid været åbent for salg i møbelladen i forbindelse med de månedlige cafésøndage, men i november udvidede de frivillige i møbelladen åbningstiden i håbet om at trække flere til. Det er trods alt begrænset, hvad de trofaste cafégæster tager med sig hjem.

For meget ryger ud

- Vi får så mange gode ting ind, men der er så får der ser det og har muligheden for at købe det. Vi har vores årlige loppemarked, men vi synes, vi smider for meget ud, når det er overstået, siger Grethe Larsen, der blandt andet holder styr på bøgerne. Før stod de i kasser, nu er de ordnet i reoler og på borde, så hun nemt kan vise kunden, der spørger efter bøger om Grønland, hen til en bestemt reol, hvor han måske kan finde noget, han kan bruge. Her er også børnebøger, nyere romaner af blandt andre Sara Blædel og bøger, der blev udgivet fore flere end 100 år siden.

Opkøberne kommer først