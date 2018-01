Måske har du læst, at H&M for nylig kom ud i lidt af et stormvejr på de sociale medier. Der er jo intet så moderne som en shitstorm i disse tider. H&M blev i hvert fald hurtigt vældig upopulære, da de brugte en mørkglødet barnemodel til at posere for en ny hættetrøje med teksten "Coolest monkey in the jungle" trykt på trøjen. Direkte oversat står der "Den sejeste abe i junglen" på brystet af en temmelig mørk lille dreng. Så kommer høtyvene naturligvis straks frem!

Men så igen, er det nu også "naturligvis", at de skal findes frem...?

Jeg kan da godt se, at det måske ikke er den smarteste association at få skabt, og jeg vil hverken underkende eller undervurdere rendyrket racisme, som ER en problemstilling i samtlige dele af verden.

Men jeg kommer sådan til at tænke på komikeren Anders Matthesen - ikke fordi jeg vil anklage ham for at være racist, vil jeg lige understrege! Men fordi han engang sagde, at han var blevet beskyldt for at være racist i Bilka, fordi han havde kommenteret et barns ubehøvlede opførsel, hvorefter moderen, der bar tørklæde, prompte havde anklaget ham for at være racistisk.

Oplevelsen refererede han på en ganske humoristisk måde, men afsluttede fortællingen med, at vi skulle lære at skille tingene ad. At ubehøvlet adfærd var ubehøvlet adfærd uagtet hvem, der udøvede den. Racistisk er jo at pådutte fremmede mennesker ansvaret for gerninger, som de ikke har begået, men er blevet begået af enkelte personer fra en befolkningsgruppe, der ligner dem. Men i hans tilfælde rettede han blot henvendelse til dén person, der kunne kædes sammen med den ubehøvlede adfærd.

Kunne det tænkes, at H&M ganske enkelt har set en pæn lille dreng for sig, der tilfældigvis stod model for dem og givet ham én ud af rigtig mange trøjer på? At de netop ikke har set ham i "farver", men blot så en dreng...? Er det virkelig racistisk netop ikke at skelne mellem hudfarve? Han ser jo fantastisk ud i trøjen, hvilket er meningen med hans job som børnemodel. Hvorfor er det, at tager man ikke et særligt "hensyn", der netop adskiller mennesker fra hinanden, så er man pludselig racist?

Vi hører også hvert år om skoler, der dropper juletræer og kirkelige traditioner af hensyn til de elever, der ikke dyrker kristne kulturelle ritualer. Ironisk nok bliver det gerne fulgt op af en håndfuld forældre til de børn, man forsøger at tage hensyn til, der synes, det er noget pjat at droppe traditionerne for deres skyld. Helt ærligt, det er da en fuldstændig skævvridning af et misforstået hensyn. Hvad er det lige, vi gerne vil have vores samfund udvikler sig til? Et traditionsløst pladder af ingenting. Alting kan jo støde de, som ikke gør det samme.

Det er så ærgerligt, at fokus altid skal være på de utilpassede. Vi hugger jo avisartikler i os, så snart vi kan forarges - sådan er jeg også, jeg skal ikke ophøje mig selv. Der er noget dragende over forargelsen. Men jeg kan godt finde ud af at skille tingene ad. Jeg ser mennesket frem for farven, hvilket også efterlod mig lidt forvirret, da jeg så overskriften "Kan du se, hvad der er galt med billedet her", efterfulgt af modellen fra H&M - det var, indtil femøren faldt, men det tog faktisk lidt tid. Hvis nu alle mennesker blev bedre til at skille tingene ad, så behøvede vi måske ikke at komme over i denne ny form for hensyns-diskrimination, som jeg kun kan ryste på hovedet af.

Hvorfor er det, at vi ikke bare ser en køn dreng i en i øvrigt smart trøje? Det behøver ikke være mere kompliceret end det.

Nej, lad os da for alt i verden netop begynde at diskriminere modellerne og sørge for, at den blegeste og mest blåøjede knægt stiller op i lige præcis dén trøje. Vi skulle jo nødig bare se begge børnemodeller for dét de er: to ganske almindelige drenge.