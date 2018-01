Motivationsklumme

Christen Seerup skriver om sport til Lokalavisen Assens, og han er også selv ivrig sportsudøver. Men det er ikke altid nemt at være ivrig, når det er mørkt, koldt, og man hellere vil sove en time længere.

Januar er som bekendt lig med de helt store forkromede planer om motion og bedre livsstil.

Motivationen om at "gøre noget ved det" er som regel i top på bagkanten af julens ædegilder, hvor det møre andekød og den fede brune sovs bliver skyllet ned med god rødvin dag efter dag.

Men pludselig melder den sig - 1. januar. Den skelsættende dato, hvor den ændrede livsstil skal implementeres på trods af mørke de fleste timer i døgnet, regn, blæst og kulde.

Det tager 21 dage at bryde en vane, 28 dage at ændre en vane og 49 dage at få en ny vane, har kloge forskere fundet ud af.

Vi er nu godt midtvejs inde i januar, og dermed er der kun en uges tid til at få vanen og længslen om og efter den fede mad brudt.

Så langt, så godt.

Men der skal mere til. For mit vedkommende har målet længe været at komme i form til Vasaloppet den 4. marts.

Det er i al beskedenhed verdens længste endags-langrendsløb, og distancen på 90 kilometer på langrendsski er umiddelbart skræmmende.

Men det er her, de gode vaner skal hjælpe mig, for selvom jeg siden løbet sidste år på samme tid har vidst, at jeg skulle af sted igen, har jeg ikke fået gjort ret meget ved træningen.

Mine tre ugentlige morgentræninger på rulleski har nu siden 1. januar været den spinkle skistav, jeg har at klamre mig til.

Jeg er på vej med at ændre mine vaner. Selvom det er mørkt, koldt og vådt, når vækkeuret ringer kl. 05.00, mærker jeg forbedringer.

Det er faktisk blevet lettere at slå dynen til side, og mine kilometertider bliver stadig bedre.

Jeg føler, at jeg kan skimte lyset i mørket, og det er præcis dét lys, der er min motivation.

Det tager tid og tålmodighed at arbejde sig frem mod lyset. Men processen er motiverende, og når jeg står ved starten i Sälen den første søndag i marts sammen med 15.799 andre skiløbere, ved jeg, at jeg har nået mit mål.

Også selv om jeg har haft masser af indre diskussioner mellem mit ego og mit overjeg gående på, om ikke det var mere fornuftigt at snuppe en time mere under dynen, når lyden fra vækkeuret har flænget den tunge soveværelsesluft.

I skrivende stund er der nu kun 35 dage til mine nye, sunde motions- og livsstilsvaner er implementeret.

Så bliver livet unægtelig lidt lettere - ligesom udsigten til lyset.