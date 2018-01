NÆSBY: Regeringens planer om at give et hollandsk firma, Nail Ressoruces, lov til at grave efter olie og gas på Lolland og Falster har skabt Aktivitetsgruppen Nul Huller, der kæmper imod disse planer. Lørdag fra klokken 12 til 18 inviterer gruppen til møde i Galleri Galschiøt i Næsby, hvor foreninger og bevægelser fra hele landet samles for forstærke modstanden.

Hvis projektet lykkes, ødelægger man den grønne omstilling, som allerede er i gang på Sydhavsøerne, lyder det fra NGO-gruppen, der ser projektet som et problem, der vedrører hele landet. (RAS)