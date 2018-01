Det bliver den ansete avis The New York Times, som løber med Donald Trumps nyindstiftede pris for falske nyheder, "Fake News Awards".

Det meddeler den amerikanske præsident natten til torsdag dansk tid på Twitter ifølge Fox News.

The New York Times ligger øverst på den liste, som Trump har lagt ud.

Topplaceringen begrundes med, at avisen bragte et indlæg af økonomen Paul Krugman, om at finansmarkederne "aldrig" ville overleve Trumps tid som præsident.

De amerikanske aktiemarkeder er gået fra den ene rekord til den anden i den tid, Trump har siddet i Det Hvide Hus.

ABC News kommer ind på andenpladsen for i begyndelsen af december sidste år at have bragt en fejlagtig historie om Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Tv-stationen erkendte efterfølgende, at nyhedshistorien ikke havde været igennem de nødvendige tjek, og kundgjorde, at den undersøgende journalist Brian Ross var blevet suspenderet i fire uger uden løn.

En beslutning som for øvrigt begejstrede Donald Trump.

- Tillykke til ABC News for at suspendere Brian Ross for hans rædsomt unøjagtige og uærlige rapportering om Rusland, Rusland, Rusland-heksejagten. Flere tv-stationer og "aviser" burde gøre det samme med deres falske nyheder!, skrev han i et tweet.

Som nummer tre på Trumps liste over falske nyheder kommer CNN for en historie om, at Trumps valgkampagne på et tidligt tidspunkt havde adgang til dokumenter, som WikiLeaks havde hacket.

Magasinet Time må nøjes med en fjerdeplads for at have fortalt sin læsere, at Trump havde fjernet en buste af den sorte borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King fra Det Ovale Værelse.