Fjerdedagen af årets første grand slam-turnering, Australian Open, har budt på endnu en stor overraskelse i kvindernes damesingle.

Storbritanniens største håb i Melbourne, den niendeseedede Johanna Konta, er således færdig, efter at hun i en af torsdagens tidlige kampe tabte til den useedede Bernarda Pera.

Den kroatiskfødte Pera, der stiller op for USA, er videre til tredje runde efter en sejr i to sæt på 6-4 og 7-5.

Det var Konta, som i 2017 ødelagde Caroline Wozniackis håb om at nå langt i Australian Open ved at besejre danskeren i tredje runde.

Konta, der er født i Sydney, nåede i 2016 helt frem til semifinalen, mens hun sidste år var i kvartfinalen.

Pera, nummer 123 på verdensranglisten, er med sejren på vej mod lidt af et eventyr.

Hun deltager for første gang i Australian Open, og som den eneste er hun med som en såkaldt lucky loser.

Pera formåede ikke at spille sig videre fra kvalifikationsturneringen, men kom alligevel ind i varmen, fordi en spiller trak sig, før hovedturneringen begyndte mandag.

Den russiske tennisstjerne Maria Sharapova er også videre og ved for alvor at etablere sig som en af finalekandidaterne. I anden runde gjorde hun således kort proces med 14.-seedede Anastasija Sevastova.

Sharapova vandt opgøret i to sæt, 6-1, 7-6.

Det tog den 30-årige Sharapova under 25 minutter at sikre sig første sæt. I andet sæt ydede lettiske Sevastova mere modstand, men i den afgørende tiebreak var Sharapova alligevel for stærk.

Sharapova kan tilmed glæde sig over, at der med Kontas uventede nederlag er der tyndet godt ud blandt favoritterne hos kvinderne.

Mandag tabte sidste års tabende finalist, den femteseedede Venus Williams, til Belinda Bencic, mens den tiendeseedede Coco Vandeweghe og Sloane Stephens, seedet 13 og forsvarende US Open-vinder, også røg ud.

Onsdag var det farvel til den 12.-seedede tysker Julia Görges.

Caroline Wozniacki, der er seedet til at nå finalen i år, var tæt på at lide samme skæbne. Danskeren overlevede to matchbolde ved stillingen 1-5 i tredje sæt, men vandt derefter seks partier på stribe i sin sejr over Jana Fett.