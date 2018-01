Verdens mest velhavende selskab, Apple, vil hive milliarder af dollar hjem til USA og betale omkring 38 milliarder dollar i skat af beløbet.

Det oplyser Apple onsdag ifølge BBC og Bloomberg News.

Skattebetalingen svarer til 232 milliarder kroner ved den aktuelle kurs.

iPhone-producenten har gennem årene ophobet et enormt bjerg af kontanter i udlandet. Ved udgangen af september var det på cirka 252 milliarder dollar ifølge det senest offentliggjorte kvartalsregnskab.

Desuden vil selskabet de kommende år investere milliarder af dollar i USA.

I alt regner Apple med at investere 30 milliarder dollar over de næste fem år i USA og skabe omkring 20.000 nye arbejdspladser, skriver Bloomberg.

Datacentre, et nyt campus og udvidelse af produktionssteder er på tegnebrættet.

Apples beslutning skyldes den store skattereform, som Kongressen i USA for nylig vedtog.

Reformen indebærer blandt andet en nedsættelse af selskabsskatten til 21 procent fra 35 procent.

Og som en ekstra gulerod er skattesatsen for penge, som amerikanske virksomheder hiver hjem fra udlandet, sat endnu mere ned. Ifølge Bloomberg til 15,5 procent. Desuden kan skatteregningen spredes ud over otte år.

Apples topchef, Tim Cook, sagde sidste år, at selskabet ville trække en betragtelig del af det beløb, selskabet har parkeret uden for USA, hjem, såfremt virksomhedsbeskatningen blev sænket.

Reformen anses for præsident Donald Trumps hidtil største politiske sejr. Det er den største revision af skattesystemet siden 1986.

At skabe nye arbejdspladser i USA var en af Trumps kæpheste under valgkampen sidste år.

Trump har også revset landets virksomheder for at være ligeglade med amerikanske arbejdere.

Blandt de regler, som nu er fjernet, var en ordning, som tillod amerikanske virksomheder at udsætte skat af deres indtjening i udlandet.

Først når pengene blev trukket hjem, blev de beskattet.

Muligheden for at udsætte beskatning af overskud betød, at selskaber fra USA har oplagret et svimlende beløb i andre lande.

En manøvre, som Apple og andre multinationale selskaber ofte er blevet kritiseret for.

Samlet skønnes pengebjerget at være på 3100 milliarder dollar, skriver Bloomberg. Det svarer i så fald cirka til ti gange Danmarks bruttonationalprodukt.