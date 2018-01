Med 25-22-sejren over Spanien sikrede det danske håndboldlandshold sig to point til det regnskab, der bliver udgangspunktet for mellemrunden.

Ingen af de seks hold i Danmarks mellemrundegruppe har de maksimale fire point i bagagen, og danskerne kan selv afgøre, om de skal indfri målsætningen om en plads i semifinalen.

- Det gode ved det hele er, at nederlaget til Tjekkiet ikke har kostet os muligheden for at afgøre tingene selv. Vi ved, at hvis vi vinder alle kampe i mellemrunden, går vi videre til semifinalen, siger René Toft Hansen.

Han var sammen med lillebror Henrik en central del af et virkelig stærkt dansk forsvar, der gjorde det vanskeligt for spanierne at bruge deres foretrukne våben: små stikbolde til stregspilleren.

- Vi var så godt forberedt. Vi vidste, at de godt måtte få lov at tage et par langskud engang imellem. Okay, de fik lov at score på et par skud, men vi fik fat i næsten alle indspil. Vi stod virkelig kompakt, siger René Toft Hansen.

- Vi spillede meget klogt og koncentreret i angrebet. Vi smed så få bolde væk, og derfor fik de ikke lov til at løbe kontra. Det var en rigtig fed kamp, og jeg er så stolt af holdet. Vi fik virkelig rejst os, siger René Toft Hansen.

I mellemrunden skal Danmark møde Slovenien, Tyskland og Makedonien.