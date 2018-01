Regeringen tager konsekvensen af, at politiet i 2016 blot udskrev to bøder for ulovligt tobakssalg til børn.

Kontrollen med tobakssalg til mindreårige har indtil nu ikke været god nok.

Derfor har regeringen besluttet, at Sikkerhedsstyrelsen fremover skal kontrollere, om aldersgrænserne i butikkerne bliver overholdt.

Det skriver Politiken.

- Vi har konstateret, at håndhævelsen af regler, særligt i forhold til tobak, men også alkohol og håndkøbsmedicin, simpelthen ikke er stærk nok, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Politiken.

I dag er det politiet, der skal sikre, at loven bliver overholdt.

Men i 2016 blev der kun uddelt to bøder for ulovligt tobakssalg til børn.

I erkendelse af politiets andre og vigtigere opgaver tager regeringen nu konsekvensen og flytter tilsynsopgaven til Sikkerhedsstyrelsen, skriver Politiken.

Regeringen har en ambition om den første røgfri generation i 2030. Men flere eksperter har kritiseret regeringen for, at det har været for småt med politiske tiltag.

- Regeringens kraftige signal til detailhandlen er, at de regler, vi har om aldersbetinget salg, skal overholdes.

- Hvis ikke de overholdes, er der konsekvenser i form af bødestraf. Vi mener, at detailhandlen nu skal løfte sit ansvar, så løfter vi vores ansvar med håndhævelsen, siger Ellen Trane Nørby til Politiken.

Det er ulovligt at sælge tobak til unge under 18 år. Alligevel sælger mange danske butikker cigaretterne til de unge, har en stikprøve foretaget af Politiken vist.

Der afsættes to årsværk til Sikkerhedsstyrelsen.

Ellen Trane Nørby understreger, at man ikke skal hæfte sig ved antallet. Hun fortæller, at Sikkerhedsstyrelsen allerede i dag har et korps af efterhånden mange ansatte, der dagligt kommer i detailhandlen.

Den nye opgave kan tænkes ind i de løbende besøg, forklarer hun til Politiken.