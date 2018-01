En eksplosion ramte onsdag aften tæt ved en politistation i Rosengård i den svenske by Malmø.

Det sker, mindre end tre uger efter at et andet angreb ramte byens politi.

Svensk politi skriver på sin hjemmeside, at eksplosionen var rettet direkte mod politiet. Samtidig oplyser Anna Göransson fra svensk politi i region Syd, at man har pågrebet to personer sent onsdag aften.

- Der er tale om to mænd i 20'erne, siger Anna Göransson ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Der var personale til stede på politistationen, men ingen kom øjensynligt til skade ved eksplosionen.

Det siger Anna Göransson til den svenske avis Aftonbladet.

- Der er ikke rapporteret om personskader, hvilket er rigtig godt. Men ifølge de første meldinger er der skader på flere biler, lyder det.

Eksplosionen fandt sted klokken 21.06.

Ifølge Aftonbladet kan der være tale om en håndgranat, der er eksploderet, men det kan politiet ikke bekræfte.

Politiet i Malmø blev 30. december udsat for et andet angreb. Her blev en politibil udsat for en eksplosion.

Og Carina Persson, der er politichef i region Syd i Sverige, understreger efter onsdagens nye angreb, at det er "fuldstændig uacceptabelt".

- Endnu en gang er jeg meget taknemmelig for, at ingen af vores medarbejdere eller medborgere kom til skade ved hændelsen.

- Men jeg bliver samtidig rasende over, at der findes kriminelle personer, som vælger at begå den her type handlinger, siger Carina Persson til TT.

Ud over de to angreb i Malmø er svensk politi blevet ramt andre steder.

I november eksploderede en håndgranat tæt på politistationen i Uppsala. Her blev otte biler skadet, men ingen mennesker kom noget til.

I oktober registrerede den svenske ordensmagt i alt tre formodede angreb mod politiet rundt om i landet.

Ingen mennesker kom noget til ved nogen af de formodede angreb.