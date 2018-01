De danske håndboldherrer skal op imod Makedonien, Tyskland og Slovenien i mellemrunden ved EM.

Det står klart, efter at de sidste gruppekampe ved slutrunden blev spillet onsdag aften.

De tre bedste hold fra Gruppe C og D mødes i mellemrunden, og Makedonien tager som vinder af gruppe C tre point med over.

De regerende tyske europamestre tager to point med videre - det samme gør Danmark, Spanien og Tjekkiet fra gruppe D.

Slovenien afsluttede onsdag gruppe C med en knusende sikker sejr på 28-19 over Montenegro. Slovenerne tager dog blot et enkelt point med videre til mellemrunden.

Mikkel Hansen og det danske landshold, der onsdag slog Spanien 25-22, indleder mellemrunden fredag mod Slovenien.

Derefter gælder det Tyskland på søndag og Makedonien onsdag i næste uge.

De to bedste hold i mellemrunden kvalificerer sig til semifinalerne.

Stillingen før de første kampe i mellemrunden ser ud som følger:

1. Makedonien, 3 point, målscore 50-49

2. Spanien, 2 point, målscore 54-40

3. Danmark, 2 point, målscore 52-50

4. Tyskland, 2 point, målscore 50-50

5. Tjekkiet, 2 point, målscore 42-59

6. Slovenien, 1 point, målscore 49-50