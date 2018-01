Aggressiv markedsføring på de sociale medier og Google har på blot et år været med til at tredoble overskuddet hos fynske Skov Rejser, som har fået en større del af markedet for de danske turister, som flyver fra Hamburg Lufthavn, når de skal på ferie.

Sidste år rejste 280.000 danskere på storbyferie eller chartertur med ungerne fra lufthavnen i Hamburg syd for grænsen. Dermed var der status quo i forhold til året før, hvor tallet var det samme, viser nye tal fra Hamburg Lufthavn. På trods af det er det lykkedes den fynske rejseformidler Skov Rejser at tredoble omsætningen før skat og fordoble bruttofortjenesten i virksomheden, som samarbejder med 80 tyske rejsebureauer, når de formidler rejser via Tyskland til danske kunder. Skov Rejser Skov Rejser Aps



Etableret i 2011 af Henrik Skov, som i 2013 fik Carsten Aaby med som partner.



Firmaet formidler tyske rejser - hovedsageligt med afgang fra Hamburg Lufthavn - til danske rejsende, som søger enten storbyferie eller charterrejser til destinationer i hele verden.



Firmaet samarbejder med 80 tyske rejsebureauer, som betaler Skov Rejser, hver gang en dansk kunder vælger en tysk rejse. Det gør stadigt flere gennem Skov Rejser, selv om antallet af danske rejsende fra Hamburg Lufthavn lå på 280.000 personer i 2017 - det samme antal som året før. Firmaet fik i 2017 en omsætning på 60 millioner kroner og har et mål om at nå 100 millioner kroner i omsætning i 2019.



Regnskabstal 2017(2016)



Bruttofortjeneste: 2,059 mio. kr. (1,2 mio. kr.)



Resultat før skat: 788.000 kr. (256.000 kr.)



Resultat: 608.000 kr. (192.000 kr.)



Egenkapital: 790.000 kr. (182.000 kr.) Bruttofortjenesten i firmaet, som får betaling fra de tyske bureauer, hver gang de formidler en rejse, er således vokset fra omkring en million kroner til to - og overskuddet før skat lød på 788.000 kroner mod 256.000 kroner året før. - Det er et rigtig godt regnskab, som vi er meget tilfredse med. Vi har stadig en stor primær gruppe af familier, der finder deres rejser gennem os, men vi oplever også, at flere par bruger vores hjemmeside, når de bl.a. skal på storbyferie, siger stifter og adm. direktør i Skov Rejser, Henrik Skov, som stiftede virksomheden tilbage i 2011. Et par år efter kom Carsten Aaby ind som partner i selskabet, og siden er udviklingen kun gået op.

60 millioner i omsætning

Stadigt flere kunder vælger at gå igennem Skov Rejser, når de vil rejse via Hamburg. Det smitter i den grad af på omsætningen i virksomheden, som har en række danske konkurrenter. - Vi nåede 60 millioner kroner i omsætning i 2017, siger han. I højsæsonen, som går fra januar til juni hos Skov Rejser, øgede selskabet i 2017 omsætningen med 57 procent i forhold til året før. Omsætningen i 2016 i de seks måneder var på 26,2 millioner kroner - mens det blev løftet til 41,2 millioner kroner i 2017 i samme periode. Juni måned sidste år var den bedste i selskabets historie. Ifølge Henrik Skov skyldes den stigende indtjening selvfølgelig, at der kommer flere kunder igennem butikken - men det gør der netop også fordi, at Skov Rejser tidligt valgte at fokusere og investere kraftigt i en hjemmeside, hvor kunderne selv kan finde og bestille den rejse, de vil ud på. - Der er ingen tvivl om, at danskerne vil sidde i sofaen eller ved middagsbordet og vælge rejsen sammen med familien, og der har vi valgt rigtigt ved at fokusere på den digitale løsning fra start, siger han. Fordi systemet er på plads, kender Skov og Aaby firmaets udgifter meget præcist de kommende år - så alle nye kunder og feriesalg løber stort set lige ned på bundlinjen, som Henrik Skov formulerer det. Det betyder dog ikke, at der er ikke er langt op til nye investeringer i Skov Rejser. Firmaet investerer bl.a. i nyt design til hjemmesiden, en ny søgefunktion, så kunderne kan vælge rejser med direkte fly og endelig en feature på hjemmesiden, hvor en helikoptervideo viser hotellet, så kunderne kan få en bedre fornemmelse af det område, de skal bo i på ferien.

Aggressiv markedsføring