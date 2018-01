Mange af eleverne på Nyborg Gymnasium tager bussen i skole, så rektor frygter, at en lukning af rute 920 vil true grundlaget for den store uddannelsesinstitution.

Nyborg Gymnasium har i de senere år samlet syv ungdoms- og erhvervsuddannelser , hvilket har skabt et levende og dynamisk uddannelsesmiljø, hvor over 1100 unge har deres daglige gang. Men rektor Henrik Stokholm frygter, at den potentielt ringere kollektive transport, vil true uddannelsesinstitutionen.

- Jeg er rigtig ked af det her, fordi de busruter simpelthen er livsnerven for os. Vi samler unge op fra hele Østfyn, og ruten er med til at sikre den decentrale skolestruktur, hvor de unge kan tage en uddannelse tæt på deres egen bopæl, og alle unge har lige adgang til uddannelse, siger Henrik Stokholm.

Nyborg: Det vil ramme Nyborg Gymnasium hårdt, hvis FynBus' plan om at lukke rute 920 føres ud i livet. 153 af gymnasiets elever bor i de områder, som 920'eren kører gennem, og rektor Henrik Stokholm frygter, at eleverne vil vælge uddannelsesinstitutionen fra, fordi det så vil være lettere at komme til Odense og tage en uddannelse der. Eller i værste fald ikke tage en uddannelse.

- Vi er en sårbar institution, fordi vi tilbyder syv uddannelser og har udligningsaftaler med SOSU Fyn og Svendborg Erhvervsskole. Hvis vi begynder at få færre elever, fordi busserne ikke kører de rigtige steder, bliver vi nødt til at kigge på de uddannelser og de fag, vi har, for så kan vi ikke udbyde det samme, siger Henrik Stokholm, der betegner forslaget som at skyde sig selv i foden.

- Der i hvert fald nogen, der ikke har tænkt over det her. Og det kommertil at modvirke alt det gode arbejde, vi har lavet herude med at etablere en skole med så mange uddannelser, siger Henrik Stokholm, der vil opfordre politikerne til at vende tommelen ned for forslaget.