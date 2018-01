To kontorenheder under to styrelser i Uddannelses- og Forskningsministeriet skal flytte til Svendborg. Det vakte begejstring på Sydfyn, men ikke blandt de berørte medarbejdere.

Svendborg: To kontorenheder under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og Uddannelse fik onsdag beskeden om, at de skal flytte til Svendborg som led i regerings udflytning af statslige arbejdspladser.

Mens det vakte begejstring i det sydfynske, betød meldingen det modsatte i Uddannelses- og Forskningsministeriet, som de to styrelser hører under.

Det beretter ministeriets direktør Nils Agerhus.

- De mennesker, der er berørt af det, er selvfølgelig chokeret. Folk er forskellige, så nogle er blevet kede af det, andre er blevet vrede over det. For mange medarbejdere har det stor konsekvens for det liv, de lever, og deres arbejdsliv, siger han.

Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer, der hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse, består af 28 medarbejdere ud af styrelsens omkring 200 medarbejdere. De varetager alle opgaver forbundet med uddannelsesprogrammer i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, gymnasier og videregående uddannelser. Det andet kontor, der får adresse i Svendborg, er bevillingsenheden i Kontoret for Administration og Tilskudsøkonomi under Styrelsen for Institutioner og Uddannelse. Bevillingsenheden består af 18 økonomi- og regnskabsfolk, som udbetaler penge og indhenter regnskab for dem, der har fået bevillinger på forskningsområdet.

De berørte medarbejdere fik besked om flytningen onsdag, men Nils Agerhus kan endnu ikke sige noget om hvor mange medarbejdere, der vælger at flytte med til Svendborg.

- På nuværende tidspunkt er der ikke nogen, der har et grundlag for at tage stilling til det, for det afhænger fuldstændig af de betingelser, der vil være knyttet til det, og det er det, vi skal have afklaret i de kommende uger og måneder, siger han.

Det samme gælder den nøjagtige Svendborg-adresse for de to kontorer og tidspunktet for, hvornår de rykker mod Sydfyn.

- Det har vi ikke taget stilling til endnu. Nu skal der laves konkrete planer for at implementere den her flytning, og det afhænger blandt andet af, om man kan finde et sted, folk kan være i, siger direktøren og oplyser, at sidst, ministeriet skulle flytte arbejdspladser ud af hovedstaden tog det 13 måneder at føre ud i livet.