Koncerterne foregår klokken 14, som må siges at være et tidspunkt, der kan presse de fleste børnefamilier. Derfor overrasker det heller ikke, at en betragtelig del af tilskuerne er bedsteforældre. Som formodes at kunne huske dele af Danmarkshistorien, som børnebørnene på scenen ikke kan. Måske ikke bronzealderen, reformationen, enevælden eller krigen i 1864. Men muligvis anden verdenskrig, som har inspireret til en smuk sang om igen at være fri. Den giver publikum kuldegysninger og modtager fortjent kæmpe klapsalver fra salen.

Sigurd Barrett er omdrejningspunktet, men den store attraktion er de 300 rød- og hvidklædte korsangere fra Agedrup Skole, Dalumskolen, Højby Friskole, Haarby Skole og Vestre Skole, der i uge- eller månedsvis har øvet for at være klar til koncerterne, som kan opleves den 19., 29., 30., 31. januar samt 1. og 2. februar.

At høre 300 børnestemmer hylde friheden bør gøre indtryk på de fleste, og Sigurd Barrett takker da også for den dedikerede indsats fra det historisk store kor. Når koncerterne i Odense Koncerthus er overstået, vil flere end 2600 børn have stået på scenen.

Ud over at have sunget lungerne ømme har de fået en detaljeret historielektion, som kommer omkring Egtvedpigen, Grauballemanden og Gorm den Gamle. Egtvedpigen får de endda lov at synge om i en sang, hvor elevkoret synger "lang, lang vej hjem til Egtved" så højt, at det må kunne høres helt ned til Schwarzwald i Tyskland, hvor hun kom fra.

Odense Symfoniorkester spiller også på andre strenge end normalt. Faktisk spiller medlemmerne på sten i en morsom sang om stenalderen, lige som de mandlige medlemmer agerer munke under en anden humoristisk sang.

Der er mange optræk til fællessang, men det helt store brag udebliver, da nogen har glemt at dele hæfter ud til publikum med teksten til sangen "Solen står smukt på sin himmel".

Det er premieredag, og der kan alt som bekendt ske. Sigurd Barretts mikrofon skratter forfærdeligt under et nummer, mens en danser fra Odense Balletskole vrider om og ufrivilligt afbryder showet. Heldigvis kom hun ikke alvorligt til skade, beroliger Sigurd Barrett, inden han sammen med de 300 børn synger "Danmark gennem 1000 år" som et yderst passende punktum for en musikalsk historietime.