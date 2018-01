Det får ikke konsekvenser for Dansk Folkeparti, at tidligere byrådsmedlem Hans Bjergegaard er tiltalt for blufærdighedskrænkelse. Sådan lyder vurderingen fra Kasper Møller Hansen, der er professor og valgforsker på Københavns Universitet.

Uanset hvordan dommen falder ud, når tidligere byrådsmedlem for Hans Bjergegaard (DF) står tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved Retten i Odense, får det sandsynligvis ikke betydning for Dansk Folkeparti i Assens Kommune.

Det vurderer professor og valgforsker fra Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.

- Når han ikke er valgt til byrådet i denne periode, går valgbarhedsnævnet ikke i gang med at vurdere noget. Vælgerne har allerede bestemt, at de ikke vil have ham ind. De kan godt være skuffede over, at et tidligere byrådsmedlem er tiltalt, men jeg tror ikke, det påvirker dem, der sidder i byrådet sønderligt nu, siger Kasper Møller Hansen.

Dog kan sagen ende med at få polititiske konsekvenser for Hans Bjergegaard selv.

- Der er lang tid til næste kommunalvalg, men det kan være, han får det sværere, hvis han forsøger at stille op næste gang. Der vil sikkert være nogle, der gerne vil gøre opmærksom på det. Hvis han bliver dømt, er det noget, der kan klistre til en person, siger professoren.