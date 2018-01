- Jeg er simpelthen så glad. Vores mål har været at bakke op om kampen for at hele Fyn skulle få del i de statslige arbejdspladser og styrke Fyn, sagde han.

Allerede inden de kom i gang med den debat, kunne de dog hurtigt blive enige om at juble i fællesskab over den udflytning af statslige arbejdspladser, som regeringen har annonceret i dag på Christiansborg.

De fynske borgmestre er samlet onsdag eftermiddag til Café Stiften i Mediehuset på Banegårdspladsen i Odense hos avisen for at diskutere, hvordan de sikrer samarbejdet fremover.

Mens Langeland ikke får del i udflytningen af statslige arbejdspladser, så får Nordfyns Kommune 15 nye job og det glæder borgmester Morten Andersen (V), som dog mest glæder sig på vegne af hele øen.

- Det er en god dag i en lang række af gode dage på Fyn, hvor landbrugsloven, planloven og motorvejsudvidelsen nu bliver fulgt op med den her plan, sagde han.

Pendlerborgmester, som Peter Hagmund ordstyrer og opionsredaktør på Fyens Stiftstidende kaldte Venstre-borgmester Kenneth Muhs fra Nyborg, glæder sig også over planen fra partikammeraterne i regeringen, men han forventer ikke nødvendigvis, at de nye 15 ansatte i lokale- og anlægsfonden flytter til østfyn.

- Ikke i første omgang, men det ser jeg heller ikke som et problem. For når de kommer over og begynder at pendle til Nyborg, så kan de se, hvor dejligt det kan være at bo hos os, og på sigt kan det så måske være med til at trække flere til Nyborg, sagde han.

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ankom til Café Stiften senere end de øvrige, da han ifølge ordstyreren havde været på rundtur i området med en minister for miljø, som har fået en ny interesse for Odense. Men han havde knap fået jakken af, før han kunne fastslå, at han ligesom de øvrige naturligvis er særdeles godt tilfreds med de nye og mange job til Odense.

- Vi er så tæt på København, at jeg ikke tror, at vi skal forvente at de ansatte, hvis job flytter til Odense, går ned og sætter deres lejlighed på Østerbro til salg. Men vi skal sørge for, at de får lyst til at lade være med at pendle tilbage til København og bliver i Odense i stedet for, sagde Odense-borgmesteren.

Panelet rundt var der enighed om, at de nye job og udflytningsplanen skal bruges til at vise Fyn frem fra sin bedste side. Også for dem, som allerede er her i uddannelsessystemet - mange af dem, forsvinder i dag til bl.a. Aarhus og København, som Søren Steen Andersen sagde:

- Nu har de fået en anledning til at blive på Fyn. Der skal være en anledning til at blive, når man er færdiguddannet. Den har vi nu, sagde Assens-borgmesteren.