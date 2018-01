Til sagen

Miljøminister Esben Lunde Larsen, Odense Kommune har selv foreslået en række styrelser, der ville passe godt til byen. Der var Miljøstyrelsen ikke iblandt. Hvorfor rykker I lige den styrelse til Odense?

- Fordi Miljøstyrelsen er en enhed, der skal varetage miljø- og naturopgaver for hele landet, og derfor er det godt at være placeret centralt i landet, og så er der både et kulturelt og et akademisk miljø i Odense, der kan være væsentligt i forhold til det samspil, der skal være i hverdagen. Det er noget af det, jeg også har lagt vægt på.

Medarbejderne sidder chokerede på Østerbro. Hvor mange forventer du rykker med til Odense?

- Jeg har stor forståelse for, at mine medarbejdere selvfølgelig både er kede af det og bekymrede for, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Derfor skal der være en god proces om det her. Vi håber, rigtig mange af vores skattede medarbejdere flytter med, og i det omfang man ikke gør det, så har regeringen lagt op til, at der bliver en proces omkring de medarbejdere. Jeg er sikker på, der er rigtig meget kvalificeret arbejdskraft i Odense, lige såvel som der er en god pendlermulighed mellem København og Odense.

Kritikere frygter et stort videnstab. Hvorfor løbe den risiko?

- Jeg er meget optimistisk omkring, at der er meget videnskompetente mennesker på Fyn, som kan bidrage til at opbygge en styrelse. Det har vi haft god succes med andre steder i landet, og det er jeg sikker på, vi også får her. Men det er klart, vi vil gøre, hvad vi kan for at bygge en vidensbro, så videnstabet ikke bliver for stort.

Hvad er tidsperspektivet - hvornår begynder flytningen?

- Det er frem til første kvartal i 2019. Om der sker noget før, må vi så se.

Har I kig på specifikke lokaler i Odense?

- Ja, det har vi. Men for at fynboerne ikke skal sætte prisen for højt op, holder vi kortene meget tæt til kroppen.

Kommunen har sendt jer forslag. Bliver det et af dem?

- Vi synes, kommunen har været aktiv på en positiv måde, så stor ros for det. Og vi er fuldt kapable til at finde det helt rigtige sted til vores medarbejdere.

Men vælger I et af buddene?

- Det vil I få at se inden længe.