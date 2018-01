Jens Henrik Thulesen Dahl fortæller, at han ikke kendte til tiltalen mod tidligere byrådsmedlem Hans Bjergegaard for blufærdighedskrænkelse før onsdag.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) fik sig noget af en overraskelse, da han onsdag læste i en avis, at tidligere byrådsmedlem for DF Hans Bjergegaard er tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

- Jeg har ikke de store kommentarer. Jeg har ikke vidst noget før i dag, siger han.

Blufærdighedskrænkelsen skulle være sket den 31. juli 2017, mens Hans Bjergegaard stadig sad i byrådet for Dansk Folkeparti. Her skulle han have mødt op på en kvindes bopæl, hvor han ifølge anklageskriftet har kysset og befamlet hende mod hendes ønske. Hans Bjergegaard ejer den bygning, kvinden boede i.

Gruppeformanden tror ikke umiddelbart, sagen kan få konsekvenser for Dansk Folkeparti.

- Det kan jeg ikke se, hvorfor det skulle. Hans er ikke genvalgt. Hvad der er foregået eller ikke foregået står for hans regning. Det er ikke noget, der skal foregå, men det er ikke noget, vi som parti skal forholde os til, mener Jens Henrik Thulesen Dahl.