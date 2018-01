Retssag mod fem unge i alderen 17-26 år er nu begyndt, og de risikerer lange fængselsstraffe. Tre er tiltalt for hjemmerøveri, mens to er tiltalt for medvirken i røverisagen, hvor en mand blev overfaldet og hans hund stjålet.

Sallinge: Hjemmerøveri af særlig grov beskaffenhed og medvirken til selvsamme. Det er tiltalen, som Fyns Politi har rejst mod fem unge i alderen 17-26 år. Tre mænd og to kvinder er tiltalt for at stå bag et hjemmerøveri begået i Sallinge på Midtfyn 10. august 2017. Ifølge anklageskriftet trængte to mænd på nu 17 og 21 år ind i en mands hjem i Sallinge den pågældende aften cirka klokken 22. Med sig havde de slagvåben, og de jagtede beboeren længere ind i huset, hvor de ifølge tiltalen gav ham flere knytnæveslag i ansigtet, inden de forlod stedet med mandens hund. Den blev overladt til en 26-årig kvinde uden for huset, og de tre er tiltalt for hjemmerøveri, mens en 22-årig kvinde og en 25-årig mand er tiltalt for medvirken. Ifølge anklagemyndigheden tog de med trioen ud til adressen og kendte også til formålet med turen.

Nævninge fravalgt