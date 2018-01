Jurist i Energistyrelsen frygter for de faglige konsekvenser af den nye udflytningsrunde for statsansatte.

Jesper Lett er fuldmægtig i Energistyrelsen og derfor en af de statsansatte, der onsdag kunne ånde lettet op.

Hans arbejdsplads er ikke omfattet af planerne om at skulle rykkes til provinsen, og derfor slipper han for at beslutte, om han vil rykke med sin arbejdsplads til en fremmed by.

Havde han fortsat arbejdet i Miljøstyrelsen - som var hans arbejdsplads under første runde af udflytningen for to et halvt år siden - ville hans fremtidige arbejdssted hedde Odense.

FAKTA: Odense, Aarhus og Roskilde får flest nye statsjob Regeringen præsenterer onsdag sin anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser. Her er et overblik over de byer, hvor flest arbejdspladser rykker hen:



1) Odense: 465.



2) Aarhus: 306.



3) Roskilde: 364.



4) Næstved: 189.



5) Ringkøbing: 171.



6) Aalborg: 156.



7) Middelfart: 153.



8) Holstebro: 122.



9) Stenlille 113.



10) Hjørring 112.



Kilde: Regeringen

Derfor er han ikke upåvirket af de omvæltninger, der er i vente.

- Fagligt og personligt føler jeg da med de ansatte i Miljøstyrelsen.

- Vi har mange samarbejdsflader og gode faglige relationer, som risikerer at tage skade. Både fordi afstanden bliver stor, men også fordi der formentlig er en del, som vil sige deres job op.

- Og så kender jeg rigtigt mange dygtige og engagerede mennesker i Miljøstyrelsen, der lever og ånder for deres arbejde, siger Jesper Lett.

FAKTA: Her er hvad regeringen har lært af første udflytning Regeringen har gjort nogle foreløbige erfaringer fra første runde udflytning af statslige arbejdspladser.



Anden runde gennemføres inden evalueringen af første runde, hvilket ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skyldes, at regeringen "politisk vil det her".



Her kan du se de foreløbige erfaringer fra første runde ifølge regeringen:



Løsning af kerneopgaver:



* Institutionerne angiver, at der gennemsnitligt set har været et mindre fald i produktiviteten og kvaliteten i varetagelsen af deres kerneopgaver.



* Opgørelsen dækker over en væsentlig variation, idet nogle institutioner angiver en forbedret opgaveløsning, mens andre angiver en forværret.



Sygefravær:



* Udviklingen i sygefravær varierer betydeligt mellem de berørte institutioner, og der kan ikke observeres en klar tendens.



* Halvdelen af institutionerne melder om stigende sygefravær, siden flytningen blev udmeldt, mens den anden halvdel melder om et faldende sygefravær i samme periode.



Medarbejderfastholdelse og rekruttering:



* Knap hver fjerde af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten er flyttet med arbejdspladsen eller pendler. Opsigelsesraten er gennemsnitligt set steget.



* Samtidig oplever institutionerne flere ansøgninger per ledig stilling i dag end i perioden før flytningen. Der angives en række konkrete udfordringer med at rekruttere erfarne akademikere og specialister.



Tendens til normalisering med afslutning af flytteprocessen:



* På alle målte parametre klarer institutioner, der har afsluttet flytningen, sig bedre end institutioner, der alene har påbegyndt, men endnu ikke afsluttet, flytningen.



* Dette indikerer, at institutionernes drift midlertidigt påvirkes negativt, mens flytningen står på, men at der efterfølgende sker en gradvis normalisering.



Kilde: Regeringen.

Han frygter for de faglige konsekvenser af udflytningen, fordi erfaringerne fra den første runde viser, at rigtigt mange siger nej tak til at flytte med.

- Jeg tror, at der er en følelses af, at den professionalisme, vi har opbygget, ikke rigtigt indgår i vægtningen af, om man bliver udflyttet eller jeg

- Som statsansat har man et blik for, hvor vigtigt det er, at vi har nogle faglige fyrtårne, der kan huske længere end fem år tilbage.

- Det gør, at vi risikerer at blive fagligt underlegne i forhold til de brancher, vi har med at gøre, siger han.

Jesper Lett har hele tiden vidst, at endnu en runde af udflytninger ventede, men han har forsøgt ikke at være for pessimistisk.

- Man kan heller ikke forudsige, hvornår der kommer jordskælv, og derfor har jeg egentlig bare besluttet mig for at klø på. Af samme grund vil jeg heller ikke spekulere for meget over, om der kommer en ny runde, siger han.