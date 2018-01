Mens større byer i provinsen som Odense, Aarhus, Aalborg og Roskilde fik tildelt en stor del af udflytningen af statslige arbejdspladser, måtte en række kommuner konstatere, at regeringen ikke så deres vej.

Men det nytter ikke at tude over det. Det siger Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune, som ikke fik arbejdspladser.

- Der er lige nu potentiale for 500 nye familier i Odense, og dem skal vi præsentere Kerteminde Kommune for, så de kan vælge det som en bosætningskommune, siger den fynske borgmester.

FAKTA: Odense, Aarhus og Roskilde får flest nye statsjob Regeringen præsenterer onsdag sin anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser. Her er et overblik over de byer, hvor flest arbejdspladser rykker hen:



1) Odense: 465.



2) Aarhus: 306.



3) Roskilde: 364.



4) Næstved: 189.



5) Ringkøbing: 171.



6) Aalborg: 156.



7) Middelfart: 153.



8) Holstebro: 122.



9) Stenlille 113.



10) Hjørring 112.



Kilde: Regeringen

Regeringen præsenterede onsdag anden runde i udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen.

Her blev byen Odense topscorer med tildelingen af 465 nye statslige arbejdspladser. Aarhus og Roskilde er de næste på listen.

- Jeg synes ikke, at regeringen selv lever op til de ting, den siger, at den vil gøre, siger Kasper Ejsing Olesen.

- At flytte arbejdspladser fra København til byer som Odense, Aarhus, Aalborg og Roskilde, som er større byer, var ikke det, jeg havde regnet med, når regeringen vil flytte arbejdspladser ud i provinsen, siger han.

FAKTA: Her er hvad regeringen har lært af første udflytning Regeringen har gjort nogle foreløbige erfaringer fra første runde udflytning af statslige arbejdspladser.



Anden runde gennemføres inden evalueringen af første runde, hvilket ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skyldes, at regeringen "politisk vil det her".



Her kan du se de foreløbige erfaringer fra første runde ifølge regeringen:



Løsning af kerneopgaver:



* Institutionerne angiver, at der gennemsnitligt set har været et mindre fald i produktiviteten og kvaliteten i varetagelsen af deres kerneopgaver.



* Opgørelsen dækker over en væsentlig variation, idet nogle institutioner angiver en forbedret opgaveløsning, mens andre angiver en forværret.



Sygefravær:



* Udviklingen i sygefravær varierer betydeligt mellem de berørte institutioner, og der kan ikke observeres en klar tendens.



* Halvdelen af institutionerne melder om stigende sygefravær, siden flytningen blev udmeldt, mens den anden halvdel melder om et faldende sygefravær i samme periode.



Medarbejderfastholdelse og rekruttering:



* Knap hver fjerde af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten er flyttet med arbejdspladsen eller pendler. Opsigelsesraten er gennemsnitligt set steget.



* Samtidig oplever institutionerne flere ansøgninger per ledig stilling i dag end i perioden før flytningen. Der angives en række konkrete udfordringer med at rekruttere erfarne akademikere og specialister.



Tendens til normalisering med afslutning af flytteprocessen:



* På alle målte parametre klarer institutioner, der har afsluttet flytningen, sig bedre end institutioner, der alene har påbegyndt, men endnu ikke afsluttet, flytningen.



* Dette indikerer, at institutionernes drift midlertidigt påvirkes negativt, mens flytningen står på, men at der efterfølgende sker en gradvis normalisering.



Kilde: Regeringen.

Også borgmestrene i nordjyske Rebild, fynske Assens og Faxe på Sjælland er enige i, at det nu handler om at kapre tilflyttere. De tre kommuner blev ligeledes overset i regeringens flytteplaner.

Den radikale borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, er klar til at bejle til dem, som skal arbejde i Aalborg og Hobro.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at der igen ikke blev noget til os. Hvis jeg kigger på Himmerland i bred forstand, så kan jeg godt se, at Løgstør og Hobro er kommet med.

FAKTA: Odense, Aarhus og Roskilde får flest nye statsjob Regeringen præsenterer onsdag sin anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser.



Her er et overblik over de byer, hvor flest arbejdspladser rykker hen:



1) Odense: 465.



2) Aarhus: 306.



3) Roskilde: 264.



4) Næstved: 189.



5) Ringkøbing: 171.



6) Aalborg: 156.



7) Middelfart: 153.



8) Randers: 150.



9) Holstebro: 122.



10) Stenlille 113.



Kilde: Regeringen.

- Men der er godt nok en stor klump land, som hverken i første eller anden omgang er særligt tilgodeset, siger Sebbelin.

Hos Venstres Søren Steen Andersen, der er borgmester i Assens Kommune, er de positive briller også taget på.

- Hvis der umiddelbart skulle være en skuffelse over, at vi ikke fik nogen arbejdspladser til vores kommune, så er den skuffelse meget mindre, end glæden over hvor mange arbejdsplader der er kommet til tæt på os.

FAKTA: Universitetsbyer får flest statslige arbejdspladser Aarhus, Odense, Aalborg og Roskilde får tilsammen 1191 statslige arbejdspladser i regeringens anden runde udflytninger.



Odense er absolut topscorer med 465 stillinger, 306 stillinger går til Aarhus, 264 stillinger til Roskilde og 156 stillinger til Aalborg.



Se fordelingen for alle regioner her:



Region Sjælland:



- 931 nye arbejdspladser etableres i byer i Region Sjælland ud over 1223 fra første runde.



* Vurderingsstyrelsen og Gældsstyrelsen flytter 264 pladser til Roskilde.



* Skattestyrelsen og Udlændingestyrelsen flytter 174 pladser og 15 pladser til Næstved.



* Et statsligt gasselskab og Energinet flytter 103 og 10 pladser til Stenlille.



* Styrelsen for Undervisning og Kvalitet flytter 95 pladser til Holbæk.



* Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) flytter 80 pladser til Nakskov.



* Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringstyrelsen flytter 56 og 13 pladser til Nykøbing Falster.



* Banedanmark flytter 60 pladser til Ringsted.



* Vurderingsstyrelsen flytter 31 pladser til Maribo.



* Statsligt gasselskab flytter 18 pladser til Svinninge.



* Styrelsen for Patientsikkerhed flytter 12 pladser til Slagelse.







Region Syddanmark:



- 1015 nye arbejdspladser etableres i byer i Region Syddanmark ud over de 998 fra første runde.



* Miljøstyrelsen og Sekretariatet for Studievalg Danmark samt Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen flytter 440, 4 og 21 pladser til Odense.



* Gældsstyrelsen flytter 153 pladser til Middelfart.



* Skattestyrelsen og Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen flytter 61 og 40 pladser til Ribe.



* Gældsstyrelsen flytter 83 pladser til Tønder.



* Vurderingsstyrelsen og Skattestyrelsen flytter 80 pladser til Haderslev.



* Skattestyrelsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt Styrelsen for Forskning og Uddannelse flytter 18, 18 og 28 pladser til Svendborg.



* Statens it flytter 20 pladser til Augustenborg.



* Dansk Sprognævn flytter 15 pladser til Bogense.



* Lokale- og Anlægsfoden flytter 14 pladser til Nyborg.



* Sikkerhedsstyrelsen og Energi-, Forsynings og Klimaministeriet flytter 6 og 5 pladser til Esbjerg.



* Politiet flytter 5 pladser til Vejle.



* Sekretariatet for Etisk Råd flytter 4 pladser til Kolding.







Region Midtjylland



- 1082 nye arbejdspladser etableres i byer i Region Midtjylland ud over de 554 fra første runde.



* Patientklagestyrelsen, Danmarks Innovationsfond, Idrættens Analyseinstitut samt Toldstyrelsen og Skattestyrelsen flytter 141, 46, 8 og 111 pladser til Aarhus.



* Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen flytter 171 pladser til Ringkøbing.



* Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen flytter 150 pladser til Randers.



* Politiet og Justitsministeriet flytter 122 pladser til Holstebro.



* Statsligt gasselskab, diverse nævn og Justitsministeriet flytter 67, 17 og 3 pladser til Viborg.



* Skatteankestyrelsen flytter 69 pladser til Silkeborg.



* Det Økonomiske Råds sekretariat og Skattestyrelsen flytter 33 og 20 pladser til Horsens.



* Skattestyrelsen flytter 53 pladser til Struer.



* Administrations- og Servicestyrelsen flytter 39 pladser til Herning.



* Skattestyrelsen flytter 15 pladser til Skive.



* Patent- og Varemærkestyrelsen flytter 10 pladser til Ikast.



* Arbejdstilsynet flytter 7 pladser til Hadsten.







Region Nordjylland:



- 399 nye arbejdspladser etableres i byer i Region Nordjylland ud over de 517 fra første runde.



* Motorstyrelsen og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet flytter 153 og 3 pladser til Aalborg.



Statens Administration, Skattestyrelsen og Moderniseringsstyrelsen flytter 75, 17 og 20 pladser til Hjørring.



* Gældsstyrelsen flytter 51 pladser til Thisted.



* Lønmodtagernes Garantifond og Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler flytter 31 og 10 pladser til Frederikshavn.



* Miljømærkesekretariatet flytter 24 pladser til Løgstør.



* Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd flytter 11 pladser til Brovst.



* Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering flytter 4 pladser til Brønderslev.



Region Hovedstaden:



- 103 nye arbejdspladser etableres i byer i Region Hovedstaden ud over de 15 på Bornholm fra første runde.



* Energitilsynet flytter 78 pladser til Frederiksværk.



* Skattestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering flytter 18 og 7 pladser til Rønne.



Kilde: Regeringen.

- Det vigtige er bosætningen, som kommer ud af det her, siger Søren Steen Andersen.

Han vil kapre tilflyttere, som skal arbejde i Odense, Middelfart og Svendborg.

At Faxe Kommunes nabokommuner har fået statslige arbejdspladser, kan få positiv indvirkning på Faxe Kommune, mener borgmester Ole Vive (V).

- Når udflytningen sker tæt på Faxe Kommune, er jeg overbevist om, at de sikrer bosætning og erhvervsudvikling i et større område, siger han i en pressemeddelelse.