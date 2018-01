En tunesisk mand blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for dokumentfalsk, efter han forsøgte at blive gift med en tysk kvinde på Ærø. I retten kom det frem, at mandens italienske opholdstilladelse blev udleveret på en restaurant, og dommeren slog derfor fast, at myndighederne ikke udleverer officielle dokumenter på en restaurant.