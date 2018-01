Nyborg: Byrådet i Nyborg Kommune har - ligesom en lang række andre kommuner landet over - forsøgt at lægge et godt ord ind over for Finansministeriet, når det handler om fordelingen af statslige arbejdspladser. Alligevel kommer det bag på borgmester Kenneth Muhs (V), at Lokale- og Anlægsfonden flytter til Nyborg. Med sig tager fonden 14 arbejdspladser.

- Forhåbningen har været der, men at det rent faktisk lykkedes, er en spændende overraskelse, som jeg glæder mig rigtig meget over, siger Kenneth Muhs (V).

Selv deltog han i et diamantbryllup, da nyhedsbomben sprang. Kenneth Muhs tror ikke på, at Nyborg Kommune fremover får særbehandling, når det handler om at komme i betragtning til støtte fra fonden. I stedet fokuserer han på selve det faktum, at kommunen får tilført 14 nye arbejdspladser.