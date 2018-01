Læserbrev: Det handler ikke kun om 21 parkeringspladser, det handler om troværdighed, valgløfter og ikke mindst om det signal, der nu sendes fra rådhuset, ikke kun til det lokale erhvervsliv og byens detailhandel, men også til nye og kommende investorer.

Det har været et brændende ønske fra erhvervslivet at få skabt den fornødne ro omkring torvet. Det kan man godt forstå, for det handler om omsætning og kunder i butikken. Svendborg som handelsby er kendt for små hyggelige specialbutikker, og hvis vi skal bevare dette image, så må vi bare erkende, at tilgængelighed og bynære parkeringspladser er et vigtig konkurrenceparameter i en tid med nethandel og centrale indkøbscentre. Kunne man forestille sig, at man som minimum i en dialog med de handlende lavede en plan for, hvad der skal ske med det tomme torv, inden man træffer en forhastet beslutning?

Ikke nok med at et snævert flertal nu er på vej til at træffe en kontroversiel beslutning, som i den grad deler vandene, og som mere end noget andet udtrykker en "tak-for-sidst" handling, den nye borgmester og hans røde flertal afslører også en alliance, der for enhver pris og på bekostning af det brede samarbejde vil praktisere deres magt gennem blokpolitik. Fair nok, hvis det var det, man sagde inden valget, men sådan husker jeg det ikke. Lad os nu få skabt et troværdigt samarbejde med de handlende i byen og vise, at den nye kommunalbestyrelse kan og vil det brede samarbejde.