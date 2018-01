Regeringen vil have anden udflytningsrunde af statslige arbejdspladser til at gå hurtigere end den første, fordi det ifølge erfaringerne er en fordel at forkorte perioden, indtil den enkelte institution er på omdrejningshøjde igen.

Det siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) på et pressemøde, hvor regeringens seneste udflytningsplan præsenteres.

FAKTA: Odense, Aarhus og Roskilde får flest nye statsjob Regeringen præsenterer onsdag sin anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser. Her er et overblik over de byer, hvor flest arbejdspladser rykker hen:



1) Odense: 465.



2) Aarhus: 306.



3) Roskilde: 364.



4) Næstved: 189.



5) Ringkøbing: 171.



6) Aalborg: 156.



7) Middelfart: 153.



8) Holstebro: 122.



9) Stenlille 113.



10) Hjørring 112.



Kilde: Regeringen

- De steder, det er gået bedst, er der, hvor man også har flyttet hurtigt.

- Derfor lægger vi ikke op til, at der skal bygges nyt. Dermed kan vi lave en proces, der samlet set vil gå hurtigere end i forbindelse med den første runde, siger hun.

Derfor skal mange af arbejdspladserne af økonomiske og praktiske hensyn placeres på steder, hvor der i forvejen er statslige arbejdspladser.

Rigsrevisionen er ved at lave en gennemgang af, hvordan det er gået, og hvad det har kostet.

FAKTA: Her er hvad regeringen har lært af første udflytning Regeringen har gjort nogle foreløbige erfaringer fra første runde udflytning af statslige arbejdspladser.



Anden runde gennemføres inden evalueringen af første runde, hvilket ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skyldes, at regeringen "politisk vil det her".



Her kan du se de foreløbige erfaringer fra første runde ifølge regeringen:



Løsning af kerneopgaver:



* Institutionerne angiver, at der gennemsnitligt set har været et mindre fald i produktiviteten og kvaliteten i varetagelsen af deres kerneopgaver.



* Opgørelsen dækker over en væsentlig variation, idet nogle institutioner angiver en forbedret opgaveløsning, mens andre angiver en forværret.



Sygefravær:



* Udviklingen i sygefravær varierer betydeligt mellem de berørte institutioner, og der kan ikke observeres en klar tendens.



* Halvdelen af institutionerne melder om stigende sygefravær, siden flytningen blev udmeldt, mens den anden halvdel melder om et faldende sygefravær i samme periode.



Medarbejderfastholdelse og rekruttering:



* Knap hver fjerde af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten er flyttet med arbejdspladsen eller pendler. Opsigelsesraten er gennemsnitligt set steget.



* Samtidig oplever institutionerne flere ansøgninger per ledig stilling i dag end i perioden før flytningen. Der angives en række konkrete udfordringer med at rekruttere erfarne akademikere og specialister.



Tendens til normalisering med afslutning af flytteprocessen:



* På alle målte parametre klarer institutioner, der har afsluttet flytningen, sig bedre end institutioner, der alene har påbegyndt, men endnu ikke afsluttet, flytningen.



* Dette indikerer, at institutionernes drift midlertidigt påvirkes negativt, mens flytningen står på, men at der efterfølgende sker en gradvis normalisering.



Kilde: Regeringen.

Men det vil regeringen ikke vente på, understreger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Vi gør det, fordi vi politisk vil det her. Det er en værdi for regeringen, at vi får et Danmark i bedre balance.

- Vores politik trækker vi ikke nede i Rigsrevisionen, den trækker vi i vores regeringsgrundlag. Det er en politisk ambition, at staten skal have et mere ligeværdigt aftryk i Danmark, siger han.

FAKTA: Odense, Aarhus og Roskilde får flest nye statsjob Regeringen præsenterer onsdag sin anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser.



Her er et overblik over de byer, hvor flest arbejdspladser rykker hen:



1) Odense: 465.



2) Aarhus: 306.



3) Roskilde: 264.



4) Næstved: 189.



5) Ringkøbing: 171.



6) Aalborg: 156.



7) Middelfart: 153.



8) Randers: 150.



9) Holstebro: 122.



10) Stenlille 113.



Kilde: Regeringen.

Regeringen har afsat en teknisk reserve på 150 millioner kroner i 2018, der kan indgå i finansieringen af udgifter i forbindelse med udflytningen.

Herefter vil regeringen løbende vurdere, om der er behov for flere penge i 2018. Udgifter fra 2019 og frem indarbejdes i finanslovsforslaget for 2019.

- Vi er meget fokuseret på, at vi genbruger statens egne bygninger, så vi forsøger selvfølgelig at gøre det så omkostningsbevidst som overhovedet muligt.

- Men der findes ikke den evaluering, som kan komme fra nogen rigsrevision, som vil få regeringen til at mene noget andet om det her overordnet. Nemlig at vi ønsker, at Danmark skal være i bedre balance, siger han.

Regeringen har gjort nogle overordnede erfaringer, som peger på, at dobbeltbemanding i en kort periode kan sikre en mere gnidningsfri overdragelse, som modvirker fald i produktivitet og andet.

Den skal dog begrænses og afvikles så hurtigt som muligt, bemærker regeringen, da det ellers vil medføre unødigt høje udgifter.