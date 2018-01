VisitKerteminde har travlt med at pakke til årets feriemesser. I år er det Ferie-Fritid i Odense og Ferie for Alle i Herning.

Kerteminde: På Turistbureauet er der i øjeblikket lige så hektisk travlhed, som der er lige midt i højsæsonen. Ikke fordi det myldrer med turister lige nu, men fordi forberedelserne til vinterens feriemesser er i fuld gang: Det er nu Kerteminde Kommune skal sælges, så det kommer til at myldre med turister til sommer.

- Vi tager til Ferie-Fritidsmessen i Odense Congresscenter den sidste weekend i januar, og så tager vi på Ferie for Alle i Herning den 17.-18. februar, fortæller turistchef Dorte Frandsen.

Aktiv ferie i Kerteminde Med sig på messerne har turistbureauets personale og Turismens Venner årets Inspirationsmagasin, der netop er kommet fra trykkeriet.- Vi har i år valgt at fokusere på Aktiv Ferie, for vi ved jo, at flere og flere vælger det sunde liv og udendørslivet, fortæller turistchef Dorte Frandsen.



- Desuden lægger vi vægt på fortællingerne om det gode liv i Kerteminde, om hjerteligheden og det gode værtsskab. Der er masser af gode Kerteminde-fortællinger at læse i magasinet.



Og det er ikke blot til mennesker, Kerteminde har tilbud om det gode liv - der er en hel side i magasinet kun for hunde - eller rettere deres ejere.



- For mange ikke mindst tyske gæster, er hunden meget vigtig. Derfor har vi valgt at fortælle, at i Kerteminde er hunde også velkomne. Det gør vi bl.a. ved at fortælle, hvilke restauranter, der tilbyder vandskål eller sågar hundemenu.

Ikke mindst messen i Odense, hvor det handler om at kapre endags-turister er det lokale erhvervsliv meget begejstret for. Dorte Frandsen fortæller, at VisitKerteminde aldrig før har haft så mange lokale aktører, der gerne vil med på messe, og de har stort se alle meldt sig til begge messer - enten med produkter, eller med selv at være til stede.

- Der bliver så mange forskellige smagsprøver, at vi bliver nødt til at dele det op, så hvert produkt får den fulde opmærksomhed i en time eller to og så bliver afløst af et nyt, fortæller turistchefen.

Når smagsprøver skifter fra øl til most eller fra pølse til honning, vil turistbureauet annoncere via Kerteminde Haven ved Havet på Facebook.

- Vi er ikke i tvivl om, at det nok skal blive set. Vi annoncerede for nylig på Facebook, at vi udlodder fribilletter til messen i Odense - i løbet af et halvt døgn var det opslag set af mere end 2500 personer.

Deltagerne på messerne kommer fra hele kommunen - blandt mange andre kan nævnes Måle Bagerbod, Jims Søferie, Munkebo Kro, Kerteminde Revyen, Munkebo Mikrobryg, Astas Honning og Langeskov Planteskole.